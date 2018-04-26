«Областной депутат не может зависеть от прихоти вахтера!»

«Речь идет не о каких-то супер-полномочиях или льготах, которые депутаты пытаются себе отхватить. Наоборот. 90 процентов нашей работы — встречи и общение с избирателями. Мы работаем в полях, принимаем граждан, выслушиваем их нарекания. В основном претензии — к системе образования, здравоохранения, ЖКХ. А именно учреждения из этих отраслей по большей части — областного или муниципального подчинения. То есть они финансируются за счет областного бюджета, который мы и принимаем.

Выходит, раньше мы могли по заявлению гражданина зайти в бюджетное учреждение, поговорить с руководителем, призвать к порядку, настоять на том, что нужно обратить внимание на людей. После принятия этого закона депутаты будут зависеть от прихоти вахтера или директора!

Простой пример. Ни для кого не секрет, что в школах существуют поборы с родителей. Я не раз встречался с директорами школ, объяснял, что всему есть предел: да, финансирования может не хватать, но это не значит, что надо выворачивать родителям руки и карманы! Нельзя выбирать учеников по благосостоянию их родителей! А что мы имеем теперь? Директор скажет: „Да мне плевать, кто там ко мне пришел, депутат, не депутат!“ Вахтер вообще умоет руки, он лицо подчиненное.

Я понимаю, что если меня не пустят в школу или гостиницу, я сумею настоять на своем. В конце концов есть суды, есть муниципальные и областные власти. Но время будет упущено, и та проблема, которую депутат мог бы решить простым разговором по душам, разрастется в нечто большее.

То же мы будем иметь и в ЖЭКах, и в медицинских учреждениях. Подчеркну: мы говорим сейчас о бюджетных учреждениях, речь не идет о частных клиниках и управляющих компаниях, они в своем праве. Другое дело, обидно: надо же понимать, что в наше время, время информационного пространства, век Интернета, никакой депутат, размахивая „корочкой“, не пойдет в школу или больницу решать свои личные вопросы. Такому депутату это только аукнется в десятикратном размере! Но если я прихожу в районное управление ЖКХ, чтобы указать — вот, у вас трубы который день дырявые, вода течет! — Почему я не могу зайти-то в это учреждение.

Смысл поправок Минюста прост: это просто приведение нашего областного законодательства в соответствие с федеральным. В областном управлении Минюста посмотрели, что-то им показалось не соответствующим российским законам. Подчеркну: только показалось! Но если вносить такие поправки, то какой вообще смысл в нашей работе? Люди придут к нам на прием, а мы потом с каким-нибудь руководителем даже встретиться не сможем! Видимо, слишком много воли забрали депутаты, надо их окоротить, так, чтобы любой охранник в захолустной школе мог им помешать.