«Пумори-лизинг» отмечает свое 20-летие

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Двадцатилетие отмечает ООО «Компания „Пумори-лизинг“ из Екатеринбурга, входящая в корпорацию „Пумори“.

»С момента основания «Пумори-лизинг» прошла путь от узкоспециализированной до универсальной компании, предоставляющей в лизинг весь спектр основных средств для предприятий РФ . Компания предлагает широкий спектр услуг, но при этом специализируется на лизинге современного оборудования для металлообработки", — отмечают в пресс-службе.

"Пумори-лизинг" — клиентоориентированная компания. Гибкость, индивидуальный подход, многолетний опыт, гибкие финансовые схемы позволяют обеспечить клиентам оптимальные условия лизинга. «К нашим преимуществам, — говорит директор компании Алексей Набок, — мы в первую очередь относим нашу безупречную репутацию. Еще одно преимущество в том, что мы являемся частью крупной корпорации „Пумори“. Это позволяет нам предложить доставку имущества, таможенное оформление, монтаж, наладку и сервисное обслуживание, инжиниринговые услуги, поставку инструмента. Для заказчиков корпорации „Пумори“ это очень удобно: далеко не каждая инжиниринговая компания может предложить услуги лизинга», — отмечает Набок, добавляя, что еще одна особая ценность «Пумори-лизинг» — это сотрудники, которых отличают ответственность, профессионализм, честность и обязательность.

В пресс-службе отмечают, что в своей работе компания руководствуется стратегией развития на пятилетний период. «В сложных условиях сегодняшнего рынка финансовых услуг „Пумори-лизинг“ работает над повышением качества обслуживания и предоставления продуктов лизинга», — сказано в сообщении.