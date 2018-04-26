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Уполномоченные по охране труда ФСК ЕЭС посостязаются в эрудиции
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Уполномоченные по охране труда ФСК ЕЭС посостязаются в эрудиции 

Уралинформбюро 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В преддверии Всемирного дня охраны труда в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» — Южно-Уральское ПМЭС пройдет ряд тематических конкурсов на знание правил по охране труда и технике безопасности. Мероприятие, намеченное на 27 апреля, организовано совместно с разработчиками термостойких средств индивидуальной защиты (СИЗ) компанией «Энергоконтракт».
Первый этап прошел в начале месяца — специалисты по охране труда получили неординарное задание. Им было предложено дополнить диалог электромонтеров, причем каждое из пропущенных слов являлось названием романа И. А. Гончарова. Важно было быстрее всех дать правильный ответ. Имена победителей этого этапа определены: их назовут 27 апреля на торжественной церемонии награждения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.
Заслуженные призы получат и победители второго этапа, который пройдет непосредственно перед вручением наград. В задании предусмотрена возможность проявить не только теоретические знания, но и творческие способности. В частности, предлагается пояснить, за что электромонтера можно назвать супергероем.
В заключение мероприятия для специалистов проведут обучение по комплексной защите от электрической дуги и биологических факторов. Эта тема особенно актуальна для электротехнического персонала в самый разгар клещевого сезона. Еще один семинар будет посвящен принципам современной защиты от наведенного напряжения. Эксперты подробно и наглядно разберут все нюансы безопасной работы и применения СИЗ — новые и актуальные знания гарантированы.
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