Возраст беженцев будут проверять германские врачи

Высший суд Германии намерен принять решение об обязательной медицинской проверке возраста для несовершеннолетних мигрантов, прибывающих в страну. По разным сведениям, до половины прибывающих в Германию беженцев лгут, указывая свой возраст. Об этом сообщили западные СМИ.

Ранее подобное предложение было подвергнуто критике со стороны Немецкой медицинской ассоциации. Врачи назвали возможные медицинские тесты неэтичными, указав, что это «вторжение в личное пространство», написал сайт издания Daily Mail.

Тем временем из разных городов Германии приходят сообщение, что от трети до половины несовершеннолетних мигрантов, прошедших медицинские тесты, оказываются на поверку взрослыми, указало немецкое издание De Welt.

С 2014 года более 1,6 миллиона мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, переехали в Германию. По данным Федерального управления по миграции и беженцам (BAMF), только в 2016 году 35939 из них въехали в страну как несовершеннолетние в сопровождении взрослых.