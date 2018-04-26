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В Кировской области начался весенне-нерестовый период: введены запретные сроки
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В Кировской области начался весенне-нерестовый период: введены запретные сроки 

Vyatka-grad.ru 55 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Министерство охраны окружающей среды Кировской области информирует о принятии распоряжения правительства Кировской области от 19.04.2018 № 110 «О весенне-нерестовом периоде 2018 года».
Документ принимается ежегодно, так как гидрометеорологические условия обусловливают нерестовые миграции основных видов рыб.
Для обеспечения естественного воспроизводства и сохранения рыбных запасов в рыбохозяйственных водоёмах области распоряжением установлены следующие запретные сроки:
— добычи (вылова) водных биологических ресурсов в весенне-нерестовый период (с распаления льда по 10 июня) всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста;
— добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства с 15 апреля по 15 июня всех видов водных биологических ресурсов на территории области;
— на передвижение по рекам, озёрам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки (с распаления льда по 10 июня), за исключением использования моторных судов и плавучих средств для осуществления рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
Установленные меры позволят создать благоприятные условия для нереста основных промысловых видов рыб, в том числе посредством принятия профилактических и надзорных мероприятий специально уполномоченными органами государственной власти в сфере охраны водных биологических ресурсов.
Министерство охраны окружающей среды Кировской области призывает рыбаков и неравнодушных граждан принять участие в охране водных биоресурсов и сообщать о случаях браконьерства в ведомство по телефону 64-13-44.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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