В Кировской области начался весенне-нерестовый период: введены запретные сроки

Министерство охраны окружающей среды Кировской области информирует о принятии распоряжения правительства Кировской области от 19.04.2018 № 110 «О весенне-нерестовом периоде 2018 года».

Документ принимается ежегодно, так как гидрометеорологические условия обусловливают нерестовые миграции основных видов рыб.

Для обеспечения естественного воспроизводства и сохранения рыбных запасов в рыбохозяйственных водоёмах области распоряжением установлены следующие запретные сроки:

— добычи (вылова) водных биологических ресурсов в весенне-нерестовый период (с распаления льда по 10 июня) всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста;

— добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства с 15 апреля по 15 июня всех видов водных биологических ресурсов на территории области;

— на передвижение по рекам, озёрам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки (с распаления льда по 10 июня), за исключением использования моторных судов и плавучих средств для осуществления рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Установленные меры позволят создать благоприятные условия для нереста основных промысловых видов рыб, в том числе посредством принятия профилактических и надзорных мероприятий специально уполномоченными органами государственной власти в сфере охраны водных биологических ресурсов.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области призывает рыбаков и неравнодушных граждан принять участие в охране водных биоресурсов и сообщать о случаях браконьерства в ведомство по телефону 64-13-44.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области