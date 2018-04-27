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Медведев поручил контролировать выплаты пострадавшим от паводков в Волгоградской области
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Медведев поручил контролировать выплаты пострадавшим от паводков в Волгоградской области 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Мир24
ГОРКИ, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым поручил довести до конца работу по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от паводков в регионе.
"Нужно довести всю эту работу до конца, чтобы люди получили и выплаты причитающиеся, и в целом держать ситуацию под контролем", — сказал он губернатору.
Глава региона доложил премьер-министру, что на территории области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, «но мы наблюдаем стабилизацию ситуации, положительную динамику по снижению паводка в целом, хотя по отдельным участкам рек еще наблюдается повышение уровня воды, в целом ситуация контролируется».
По словам главы Волгоградской области, паводки такой силы в регионе были в последний раз в 1964 году.
Он уточнил, что в 12 муниципальных образованиях, попавших в зону паводка, живут порядка 360 тыс. человек, сейчас из этих 12 только одно муниципальное образование остается в зоне подтопления. Всего оттуда эвакуировали 868 человек, в пунктах временного размещения в настоящее время нет ни одного человека. Все учреждения социальной сферы и системы жизнеобеспечения работают в полном объеме, доложил губернатор.
"На всех территориях, подвергшихся подтоплению, уже проведены аварийно-восстановительные работы, сегодня продолжаются работы по ликвидации ущерба. Также мы предоставляем помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, во всех муниципальных образованиях работают комиссии для определения ущерба и оказания содействия гражданам", — добавил губернатор.
Он также отметил «слаженную работу сил и средств, которые здесь применялись, это позволило уйти от более серьезного ущерба, который сейчас хоть и есть, но не такой значительный».
"Если это впервые за 50 лет с лишним, то это серьезное испытание для области", — резюмировал премьер.
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