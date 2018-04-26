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Пенсионер попал в больницу из‐за неразборчивого почерка врача в Санкт‐Петербурге
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Пенсионер попал в больницу из‐за неразборчивого почерка врача в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 55 минут назад
64‐летний житель Петербурга попал в больницу из‐за того, что его жена не разобрала врачебный почерк на рецепте. Она неправильно рассчитала дозировку лекарственного препарата, который прописали мужчине. Об этом сообщили «Невские новости».
25 апреля пенсионера привезли в отделение токсикологии. Он принял дозу лекарства, сильно превышающую положенную норму. Медикам удалось его откачать.
19 апреля в провинции Вогезы полицейские задержали
61-летнего
француза за неприличный жест в адрес президента страны Эммануэля Макрона.
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