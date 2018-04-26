Совет партий при Мосгордуме предложил информировать участников судебных процессов с помощью SMS

Члены Общественного консультативного совета (ОКС) политических партий при Мосгордуме предложили ряд изменений федерального законодательства в части признания альтернативных средств уведомления участников судебного производства. Соответствующее предложение было поддержано в ходе заседания совета.

«Вашему вниманию предлагается проект изменений в отдельные законодательные акты РФ в части применения альтернативных средств уведомления участников судебного производства. Стоит сказать, что уже с 2009 г. явно прослеживается в нашей судебной системе тенденция к переходу на электронный документооборот в судопроизводстве. И уже в кодекс об административном судопроизводстве были внесены соответствующие изменения. В статье об оповещении были внесены изменения, позволяющие посредством SMS, либо электронной почты получать уведомления, например, о вызове на судебные заседания, о времени и месте рассмотрения дела, но в гражданский процессуальный кодекс и арбитражный процессуальный кодекс данные изменения внесены не были», — сказал член совета Дмитрий Миллер

Он объяснил, что новая форма оповещения сторон была рекомендована судам к применению пленумом верховного суда РФ, принявшим постановление о внедрении данных технических функций с января 2012 г. Однако такая рекомендация имела лишь формальный характер.

«Зачем нужны данные изменения? Дело в том, что постановление, о котором я сказал вообще имеет формально лишь рекомендательный характер. И стороны, особенно в отведенных регионах нашей страны, могут сталкиваться с той ситуацией, что, когда они пишут свое заявление на имя председателя суда с просьбой оповещать их о тех или иных процессуальных действиях, им может быть отказано в связи с тем, что в кодексе не прописаны данные формы оповещения, то есть через электронную почту и SMS. В данный момент там прописаны лишь классические способы оповещения», — заключил Д. Миллер.