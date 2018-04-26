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Асфальт отремонтировали во дворе на Костромской
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Асфальт отремонтировали во дворе на Костромской 

Управа Алтуфьевского района 56 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» во дворе по адресу: ул. Костромская, д. 4 привели в порядок поврежденное асфальтовое покрытие. Об устранении замечаний отчитался глава управы Владимир Кузьменко.
«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Работы по текущему ремонту асфальтового покрытия выполнены, замечания устранены», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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