Асфальт отремонтировали во дворе на Костромской

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» во дворе по адресу: ул. Костромская, д. 4 привели в порядок поврежденное асфальтовое покрытие. Об устранении замечаний отчитался глава управы Владимир Кузьменко

«Факт, указанный в обращении, подтвержден. Работы по текущему ремонту асфальтового покрытия выполнены, замечания устранены», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)