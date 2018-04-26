Удвоенный штраф за просрочку его оплаты наложили на главу УК из Рузы

Руководительнице управляющей компании ООО «Сантехмонтаж-Руза» из подмосковной Рузы, не оплатившей вовремя штраф, придется заплатить вдвое больше — 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

Административные наказания в виде штрафов были наложены на директора УК за несоблюдение требований энергетической эффективности при управлении домами №2 и №20 на улице Микрорайон в Рузе . Директор УК обязана была выплатить два штрафа по 10 тысяч рублей каждый, однако не сделала этого вовремя. Протоколы о нарушении сроков оплаты штрафов Госжилинспекция передала в мировой суд.

Вадим Соков. «Кодекс об административных правонарушениях определяет, что штраф должен быть уплачен в течение 60 дней. Руководитель УК из Рузы с этим не торопилась. В таких случаях закон предусматривает удвоение штрафа. По решению мирового суда директор ООО «Сантехмонтаж-Руза» из личного кошелька заплатит в подмосковную казну 40 тысяч рублей», — сказал руководитель Госжилинспекции Московской области

Он пояснил, что выплата удвоенной суммы штрафов — это отдельное административное правонарушение, и первоначальный штраф тоже должен быть оплачен.