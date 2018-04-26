Фасад торгового здания на улице Батюшкова очистили от рекламы

Информационные конструкции, размещенные на здании торгового центра на Батюшкова, 6, сегодня демонтировали. Работы провел собственник здания под контролем специалистов городского Департамента градостроительства. Внешний облик ТЦ приводят в соответствие с паспортом фасада, разработанным городскими властями.

Размещенные вразнобой рекламные и информационные конструкции не только портили внешний облик здания в центре города, к ним было много претензий и у самих вологжан. В итоге собственник решил привести фасад ТЦ в соответствие с требованиями правил благоустройства города. На здании вместо плакатов появится электронный информационный стенд, такая практика распространена в крупных городах. Всю информацию о магазинах покупатели смогут увидеть на одном табло. При этом новый подход полностью соответствует требованиям городских властей.

«В 2017-2018 году мы вместе с Административным департаментом города активно пытаемся навести порядок с оформлением фасадов зданий в Вологде . Постепенно планируется привести город к определенному единому стандарту. Все информационные конструкции: вывески, названия магазинов, которые находятся на фасадах торговых центров, должны быть размещены в едином стиле. Для этого в областной столице разрабатываются паспорта фасадов, в которых прописано, какого размера должны быть вывески, где и как они могут быть размещены, чтобы сохранить гармоничный облик здания и города в целом», — рассказала начальник службы по наружной рекламе Департамента градостроительства Администрации г. Вологды Виктория Семенова

Сейчас разработано более 300 паспортов фасадов зданий, в основном, расположенных в центральной части города. Более половины из них уже приведены в порядок. Мэр Вологды Сергей Воропанов на февральском публичном отчете поручил разработать еще 100 паспортов фасадов для построек вдоль магистральных улиц города.

Напомним, соблюдение правил благоустройства проверяют специалисты городского административно-технического отдела. За неисполнение требований собственнику выдается административное предписание, а в перспективе грозит штраф. С начала года выдано уже более 80 уведомлений о нарушениях правил благоустройства.