Французский президент призывает поддерживать мультилатерализм и глобализацию

Вашингтон, 26 апреля / Синьхуа / — В среду французский президент Эммануэль Макрон выступил с речью в Конгрессе США , в которой призвал стороны поддержать построение новой формы мультилатерализма и положительно оценил глобализацию экономики.

По его словам, можно выбрать изоляционизм или национализм, этот путь лишь временно избавит людей от страхов. Закрытость от мира не остановит мировое развитие, а усилит страхи. Он добавил, что сейчас — «ключевой момент», и если не начать действовать, то международные организации, такие как ООН , не смогут продолжать играть роль «стабилизатора».

Президент Франции призвал сделать новый мультилатерализм фундаментом мирового порядка 21-ого века. Он отметил, что это должен быть авторитетный, эффективный и ответственный порядок, направленный на достижение результатов, это должен быть «мощным мультилатерализмом. Он также отметил, что экономическая глобализация оказала позитивное влияние, принесла больше инноваций и рабочих мест, никакая торговая война не принесет пользы международному развитию.

Э. Макрон подтвердил позиции Франции в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе /СВПД/, отметив, что СВПД эффективно ограничил развитие ядерной программы Ирана , и Франция не намерена выходить из соглашения.

Добавим, что 23 апреля французский президент прибыл в США с государственным визитом, который продлился три дня. 24 апреля Э. Макрон в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме подчеркнул, что в отношении СВПД его „отправная точка зрения и позиция“ отличаются от позиции Д. Трампа . Президент Франции выступает против аннулирования СВПД и считает, что хотя данное соглашение „неполноценно“, оно может ограничить развитие ядерной программы Ирана до 2025 года.

Д. Трамп выступает против СВПД. В январе текущего года он объявил, что „в последний раз“ продлил режим снятия санкций с Ирана, определив 12 мая последним сроком для внесения исправлений в соглашение и заявив, что США выйдут из сделки, если партнеры не станут работать над улучшением СВПД. —0—