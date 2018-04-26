В Госдуме успокоили морпехов США российским миролюбием

России, КНДР, Командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер выразил обеспокоенность состоянием американских сил передового развёртывания, в том числе морпехов. По его словам, сейчас этот вид вооружённых сил оказался в уязвимом положении из-за развития высокоточного оружия дальнего радиуса действиями в Китае Иране и экстремистских организаций. Генерал также предложил дополнительно укрепить зарубежные морские базы США. С такими словами он выступил перед Сенатом, сообщает «Газета.ру»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН объяснил обеспокоенность США новым вооружением России.

«Вооружённые силы РФ с каждым годом получают больше и больше самого современного и передового вооружения и военной техники. Причём эта техника видит дальше, стреляет лучше и точнее. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин перед ОПК, именно такое вооружение поступает в ВС РФ. По некоторым образцам ни в одной стране нет аналогов. Естественно, западные страны чувствуют обеспокоенность», — отметил депутат.

В Госдуме не верят, что армия России вторая в мире По словам Андрея Красова, в России сильнее становится не только морская пехота, но и другие войска.

«Не только морская пехота [становится лучше]. Это комплекс: и спутники, и авиация, и сухопутные войска, и РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — НСН). Успокоить наших западных коллег можно тем, что Россия — миролюбивая страна в отличие от блока НАТО , который вроде считается оборонительным, а на деле участвует в актах агрессии, как недавний удар по Сирии (в ночь на 14 апреля был нанесён ракетный удар по САР — НСН). То же самое можем вспомнить про Ирак Ливию », — подчеркнул Красов.