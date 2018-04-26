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«Все нормально, жив и невредим!» Борис Клюев опроверг информацию о проблемах со здоровьем
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«Все нормально, жив и невредим!» Борис Клюев опроверг информацию о проблемах со здоровьем 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Народный артист России Борис Клюев, известный, в том числе, по роли в российском ситкоме «Воронины», опроверг информацию о том, что имеет проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил «360».
Какая сволочь это написала, делать что ли больше нечего. И сегодня с утра все звонят, моему агенту звонили, режиссеру, поклонники «Ворониных» просто одолевают всех. Все нормально, здоров и невредим! Я, конечно, опровергаю
— Борис Клюев.
Клюев добавил, что это не первый случай, когда ему стали названивать после появления информации в интернете. По его словам, как-то раз некий однофамилец опубликовал в Сети рецепты. После этого артиста стали постоянно одолевать звонками.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Клюеву диагностировали серьезную форму заболевания легких. При этом 73‐летний актер якобы отказался от госпитализации и решил остаться дома.
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