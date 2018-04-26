Борис Клюев опроверг сообщения о своей тяжелой болезни

Известный российский артист театра и кино Борис Клюев опроверг информацию о том, что у него якобы возникли серьезные проблемы со здоровьем, сообщает телеканал «360».

«Какая сволочь это написала, делать, что ли, больше нечего. И сегодня с утра все звонят, моему агенту звонили, режиссеру, поклонники «Ворониных» просто одолевают всех. Все нормально, здоров и невредим! Я, конечно, опровергаю», — сообщил телеканалу актер.

Клюев отметил, что это случается уже не в первый раз, когда после появления информации в интернете ему начинают названивать. По его словам, как-то раз некий однофамилец опубликовал в Сети кулинарные рецепты, после этого артиста одолели звонками.

Ранее в СМИ появилась информация, что 73-летний народный артист России признался, что тяжело болен. По его словам, у него проблемы с легкими. сообщает РЕН ТВ