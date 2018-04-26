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Как сделать карьеру в сфере экологии, расскажут в «Букводоме»
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Как сделать карьеру в сфере экологии, расскажут в «Букводоме» 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В грядущие выходные в «Букводоме» пройдут традиционные «зеленые» дни — и одновременно это станет заключительным городским мероприятием в рамках программы ВузЭкоФест-2018.
Главной темой всех мероприятий станет карьера в экологической сфере и сфере устойчивого развития.
К участию приглашены студенты, молодые специалисты и все заинтересованные в карьерном росте в сфере экологии и устойчивого развития.
В эту субботу, 28 апреля, запланированы 2 лекции. Первая из них будет по устойчивому развитию и возобновляемой энергетике. Ее ведущая — Татьяна Ланьшина, российский координатор Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Начало мероприятия — в 13:30, лекция продлится 2 часа. Вторая лекция продлится 40 минут, с 15:40 до 16:20. Спикер А. Лавренко, координатор направления «Экология и устойчивое развитие» «Букводома», расскажет о возможностях стажировки и работы за границей.
На следующий день продут лекция и воркшоп. Занятие получило название «От экологических инициатив на базе ВУЗа до карьеры в сфере экологии, устойчивого развития и зелёной экономики», лектором выступит Елизавета Рагозина, директор ВузЭкоФеста-2018. Она будет читать лекцию час, с 16 до 17 часов. Затем сразу же стартует воркшоп, посвященный навыкам будущего и профессиям для активистов и экологов, который продлится два часа. Ведущей выступит И. Чиликина, руководитель проекта «Будущее в настоящем».
На все мероприятия вход свободный, но требуется регистрация через TimePad.
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
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