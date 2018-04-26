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Глубоководный порт на Белом море планируют построить в Карелии
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Глубоководный порт на Белом море планируют построить в Карелии 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 26 апреля. /ТАСС/. Глубоководный морской порт с пассажирским терминалом планируют построить на Белом море в Карелии, сообщил в четверг и. о. министра экономического развития и промышленности республики Александр Ломако на региональной инвестиционной энергетической конференции.
"Целям программы по развитию Северного морского пути и обеспечению судоходства в Арктике соответствует реализация проекта по строительству нового глубоководного морского порта. Проектом планируется строительство пассажирского терминала и организация пассажирских перевозок по маршруту "Беломорск — Соловки". Это определенная точка развития туристической направленности", — сказал Александр Ломако.
По его словам, порт может стать транспортным узлом, который «увязывает между собой Октябрьскую и Северную железные дороги с международным транспортным коридором». В какие сроки планируется реализовать проект, Александр Ломако не уточнил.
Как уточнили ТАСС в Министерстве экономического развития и промышленности Карелии, проект по строительству порта планирует реализовать ЗАО «Беломорский порт». «Инвестиции оцениваются в 16,7 млрд рублей», — отметили в ведомстве.
Беломорск находится в 376 км к северу от Петрозаводска. Город, в котором проживают почти 10 тыс. человек, расположен на западном берегу Белого моря. Около Беломорска находится крупнейшее в европейской части России скопление петроглифов — наскальных рисунков.
Региональная инвестиционная энергетическая конференция проходит в Петрозаводске 26 апреля. Участники мероприятия обсуждают вопросы развития инвестиционного потенциала Карелии с учетом энергетической составляющей.
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