Западные СМИ объяснили, почему у России нет шансов в Третьей мировой

Независимый некоммерческий портал The Conversation опубликовал статью, автор которой предполагает, что обладающие «колоссальными возможностями» Соединенные Штаты смогут одержать победу над Россией в возможной Третьей мировой войне без применения ядерного оружия.

По мнению автора статьи Дэна Плеша, «любое разумное обсуждение того, какой гипотетически могла бы быть Третья мировая война, должно начинаться с военной мощи США». Из материала The Conversation следует, что хотя Китай и Россия «не бедны на различное вооружение», у американских командиров есть возможность подавлять разрастающиеся конфликты и противостоять силам противника еще до того, как тот успеет их применить.

Так, издание отмечает, что у американских ВМС есть 4 тыс. крылатых ракет «Томагавк», а ВМС и ВВС в настоящее время поставляют 5 тыс. обычных крылатых ракет JASSM с дальностью поражения от 320 до 960 км. В то время как Россия и Китай якобы не имеют ничего подобного по количеству или качеству, «что могло бы действительно угрожать материковой части США», отмечает издание.

«То же касается и морских сил. Из-за двух российских фрегатов и небольших кораблей, размещенных у побережья Сирии , было много шумихи. В то время, как только у Франции — 20 военных кораблей и авианосец в Средиземном море, а регулярные силы США в этом районе — шесть эсминцев, оснащенных десятками крылатых ракет и противоракетных систем», — пишет Плеш.

Он также отмечает, что китайский флот якобы также не несет серьезной угрозы для США. «Да, китайский военно-морской флот продолжает расти, но, по данным Международного института стратегических исследований, его численность по-прежнему равна флотам Японии и Тайваня, в то время как у США — 19 авианосцев по всему миру, включая морские штурмовые корабли», — отмечается в материале.

Из него также следует, что американские лидеры якобы «способны устранить сдерживающий ядерный фактор России мощным ударом из обычного оружия при поддержке противоракетной защиты», пишет ИноСМИ

«Нельзя сказать, что это легкая задача. Чтобы уничтожить ядерные ракеты России до того, как они будут запущены, американским военным необходимо сначала заглушить российские радиолокационные и командные средства коммуникации, возможно, с использованием кибератак. В таком случае, пришлось бы уничтожить около 200 стационарных и 200 мобильных ракет на суше, десяток российских ракетных подводных лодок и бомбардировщиков. Все ракеты, которые после этого еще будут боеспособны, также должны быть уничтожены», — пишет Плеш, в то же время отмечая, что «у России нет возможностей пережить такую атаку».

Вспоминая о российских ракетах в шахтах и тех, что транспортируются по железным и автомобильным дорогам, автор материала отмечает, что они «могут быть поражены несколькими типами ракет, которые практически незаметно доставляются на американских самолетах». Вместе с тем, издание признает, что «ракетным самолетам может понадобиться слишком много времени для достижения данных целей». Впрочем, автор уверен, что программа Prompt Global Strike, позволяющая нанести удар обычным вооружением по любой точке планеты в течение часа, все равно справится с этой задачей.

«Если удар Prompt Global Strike не остановит запуск всех российских ракет, тогда США могут использовать «щит» собственной противоракетной обороны», — заключает Плеш.