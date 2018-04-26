Ещё
Фонтаны приведут в порядок ко Дню защиты детей в Вологде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фонтаны приведут в порядок ко Дню защиты детей в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Совсем скоро начнутся ремонтные работы на трех фонтанах областной столицы. Подрядчик уже определён, заканчивает оформление документов. Привести в порядок конструкции рабочим предстоит к 1 июня.
Напомним, в городе три фонтана: у Драмтеатра, в створе улицы Ленинградской и на площади Федулова. Все они нуждаются в серьезном ремонте, помимо традиционных сезонных работ.
Специалистам предстоит проверить все оборудование: арматуру, трубы, насосы, электрику, полностью обновить насосную станцию у фонтана рядом с театром: поставить новые задвижки и выходную трубу, обновить чашу фонтана, провести штукатурные работы.
«Фонтан на улице Предтеченской не ремонтировался с 1994 года. Есть течь в чаше, проблемы с насосной станцией, износилось и остальное оборудование, необходима его замена», — отметил начальник департамента благоустройства и озеленения Администрации Вологды Виталий Шалаевский.
Так, у фонтана на Маяковского, в створе улицы Ленинградской, в прошлом году перегорела электропроводка насоса. Тогда же были предприняты экстренные меры — проводку протянули наземным путем. В этом году электрику протянут под землей, чтобы сохранить эстетику объекта.
Добавим, работы по благоустройству сейчас развернулись на всей территории областной столицы. Вологда общими силами готовится к Дню города. Помимо уборки, запланированы посадки деревьев и цветов, активно наводят порядок в Вологде и коммунальные службы. Идут проливка улиц, уборка грязи и пыли вдоль обочин, уборка газонов, покраска бордюрного камня, ремонт леерных ограждений. Двухмесячник по благоустройству города продлится до 21 июня.
Вологда.рф: последние новости
Лишь 12 % россиян пользуются мессенджером Телеграм «Дачный сезон» откроется в Вологде на ул. Сергея Орлова Волонтеры Вологды поборются за премию мэра города «Мы вологжане! Чемпионы добрых дел»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…316
Макаревич снова оскорбил россиян747
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море223
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение