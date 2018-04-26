Фонтаны приведут в порядок ко Дню защиты детей в Вологде

Совсем скоро начнутся ремонтные работы на трех фонтанах областной столицы. Подрядчик уже определён, заканчивает оформление документов. Привести в порядок конструкции рабочим предстоит к 1 июня.

Напомним, в городе три фонтана: у Драмтеатра, в створе улицы Ленинградской и на площади Федулова. Все они нуждаются в серьезном ремонте, помимо традиционных сезонных работ.

Специалистам предстоит проверить все оборудование: арматуру, трубы, насосы, электрику, полностью обновить насосную станцию у фонтана рядом с театром: поставить новые задвижки и выходную трубу, обновить чашу фонтана, провести штукатурные работы.

Виталий Шалаевский. «Фонтан на улице Предтеченской не ремонтировался с 1994 года. Есть течь в чаше, проблемы с насосной станцией, износилось и остальное оборудование, необходима его замена», — отметил начальник департамента благоустройства и озеленения Администрации Вологды

Так, у фонтана на Маяковского, в створе улицы Ленинградской, в прошлом году перегорела электропроводка насоса. Тогда же были предприняты экстренные меры — проводку протянули наземным путем. В этом году электрику протянут под землей, чтобы сохранить эстетику объекта.

Добавим, работы по благоустройству сейчас развернулись на всей территории областной столицы. Вологда общими силами готовится к Дню города. Помимо уборки, запланированы посадки деревьев и цветов, активно наводят порядок в Вологде и коммунальные службы. Идут проливка улиц, уборка грязи и пыли вдоль обочин, уборка газонов, покраска бордюрного камня, ремонт леерных ограждений. Двухмесячник по благоустройству города продлится до 21 июня.