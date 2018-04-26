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«Энергия» попросила у США денег на российский модуль окололунной станции
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«Энергия» попросила у США денег на российский модуль окололунной станции 

Чердак 1 час назад
Фото: Чердак
Согласно анонимному источнику в космической отрасли, ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила американской стороне оплатить изготовление Россией шлюзовой камеры для будущей окололунной станции. Как отмечает источник, причиной такой просьбы стало то, что российская сторона платить за ее создание не планирует. О происходящем сообщают РИА Новости.
В сентябре 2017 года Роскосмос подписал с NASA соглашение о намерениях, в рамках которого планируется совместно создать окололунную станцию. По предварительным договоренностям, Россия должна изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Сама станция должна начать строиться усилиями США с 2022 года, а российский шлюзовой отсек, по планам, к ней присоединят в 2024 году.
В апреле 2018 года в Хьюстоне (США) прошло заседание международной группы, которая обсудила проект станции. На заседании ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила изготовить российский отсек за счет США. Причиной этого, по словам анонимного источника РИА Новости, было то, что «в Федеральной космической программе [России] до 2025 года средств на создания шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится».
Источник отмечает, что так происходит не в первый раз. В свое время первый модуль Международной космической станции «Заря» точно также был изготовлен Россией на американские деньги. И хотя в СМИ его привычно называют российским, по факту он американский, и лишь передан в пользование российским космонавтам. «Зарю» в те годы строили на деньги США по тем же причинам — российская сторона финансирование на нее не выделила.
Источник отмечает, что даже если США не пойдет на такой ход в этот раз, остается еще один вариант — создание модуля совместно с Европейским космическим агентством. При этом «Энергия» готова изготовить сам отсек, а его дооборудование внутренними системами пройдет в Европе.
Российский шлюз необходим для выхода из станции в открытый космос, проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Кроме того, именно через него космонавты будут попадать на станцию по прилету космического корабля.
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