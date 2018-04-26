«Энергия» попросила у США денег на российский модуль окололунной станции

В сентябре 2017 года Роскосмос подписал с NASA соглашение о намерениях, в рамках которого планируется совместно создать окололунную станцию. По предварительным договоренностям, Россия должна изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Сама станция должна начать строиться усилиями США с 2022 года, а российский шлюзовой отсек, по планам, к ней присоединят в 2024 году.

В апреле 2018 года в Хьюстоне (США) прошло заседание международной группы, которая обсудила проект станции. На заседании ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила изготовить российский отсек за счет США. Причиной этого, по словам анонимного источника РИА Новости, было то, что «в Федеральной космической программе [России] до 2025 года средств на создания шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится».

Источник отмечает, что так происходит не в первый раз. В свое время первый модуль Международной космической станции «Заря» точно также был изготовлен Россией на американские деньги. И хотя в СМИ его привычно называют российским, по факту он американский, и лишь передан в пользование российским космонавтам. «Зарю» в те годы строили на деньги США по тем же причинам — российская сторона финансирование на нее не выделила.

Источник отмечает, что даже если США не пойдет на такой ход в этот раз, остается еще один вариант — создание модуля совместно с Европейским космическим агентством . При этом «Энергия» готова изготовить сам отсек, а его дооборудование внутренними системами пройдет в Европе.

Российский шлюз необходим для выхода из станции в открытый космос, проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Кроме того, именно через него космонавты будут попадать на станцию по прилету космического корабля.