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В Майкопском районе больница погасила долг по исполненным контрактам
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В Майкопском районе больница погасила долг по исполненным контрактам 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратурой Майкопского района проведена проверка соблюдения законодательства при оплате контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг хозяйствующим субъектам.
«В ходе проверки в ГБУЗ РА «Центральная районная больница Майкопского района» выявлена просроченная задолженность по исполненным контрактам на сумму около 400 тыс. рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Прокуратурой района в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление.
По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме.
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