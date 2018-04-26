В Майкопском районе больница погасила долг по исполненным контрактам

Прокуратурой Майкопского района проведена проверка соблюдения законодательства при оплате контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг хозяйствующим субъектам.

«В ходе проверки в ГБУЗ РА «Центральная районная больница Майкопского района» выявлена просроченная задолженность по исполненным контрактам на сумму около 400 тыс. рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Прокуратурой района в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление.

По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме.