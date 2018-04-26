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В Ершове супруги получили условный срок за торговлю опасным алкоголем
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В Ершове супруги получили условный срок за торговлю опасным алкоголем 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Согласно сообщению пресс-службы СУ СКР региона, в январе текущего года в одном из магазинов в Ершове супружеская пара осуществляла продажу алкогольной продукции, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Вся алкогольная и табачная продукция не была промаркирована соответствующими акцизами и марками. Общая стоимость контрафактной продукции составила 170 тысяч рублей.
«Противоправные действия супружеской пары были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. О незаконной предпринимательской деятельности нарушителей своевременно узнали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка», — сообщил представитель пресс-службы ведомства.
Суд приговорил супругов к условному сроку — Нурбабаеву назначено два года лишения свободы, а его избраннице — 1,5 года. Решением суда они также обязаны выплатить штраф в размере 100 и 120 тысяч рублей соответственно. Напомним, ранее произошел похожий случай в самом областном центре. Там суд приговорил семейную пару к солидному штрафу за торговлю фальшивыми духами.
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