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России выдали французского основателя стриптиз-клубов
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России выдали французского основателя стриптиз-клубов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Россию экстрадировали из Марокко 63-летнего гражданина Франции по подозрению в организации проституции и торговле наркотиками. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщила пресс-служба МВД.
Речь идет об основателе «Честерфилд-кафе», «Третьяков лаунж», «Вуду Лаунж» и стриптиз-клубов «Сафари», «О-ля-ля», «Шандра», «Бордо» и «КМ-19» Жане-Мишеле Коснюо, уточнил источник «Интерфакса».
По данным МВД, будучи арт-директором московского ночного клуба, он «организовал в нем занятие проституцией и распространение наркотических средств».
В июле 2017 года француз был объявлен в международный розыск и в августе того же года задержан в Марокко.
Компетентные органы этой страны удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче Коснюо. В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России он экстрадирован в Москву.
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