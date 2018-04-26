России выдали французского основателя стриптиз-клубов

Россию экстрадировали из Марокко 63-летнего гражданина Франции по подозрению в организации проституции и торговле наркотиками. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщила пресс-служба МВД

Речь идет об основателе «Честерфилд-кафе», «Третьяков лаунж», «Вуду Лаунж» и стриптиз-клубов «Сафари», «О-ля-ля», «Шандра», «Бордо» и «КМ-19» Жане-Мишеле Коснюо, уточнил источник «Интерфакса»

По данным МВД, будучи арт-директором московского ночного клуба, он «организовал в нем занятие проституцией и распространение наркотических средств».

В июле 2017 года француз был объявлен в международный розыск и в августе того же года задержан в Марокко.