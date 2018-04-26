Марокко выдало России арт-директора московского клуба, где работал бордель

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах , 63-летний Жан-Мишель Коснюо в Москве известен как основатель ряда стриптиз-клубов и «Честерфилд-кафе».

"Двадцать шестого апреля по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Королевства Марокко экстрадируют в Россию гражданина Французской Республики Жан-Мишеля Коснюо", — говорится в релизе.

По версии следствия, будучи арт-директором фирмы «Кузнецкий Мост-19», Коснюо во главе преступной группы создал бордель, где девушки-танцовщицы «оказывали услуги сексуального характера».

Кроме того, выяснило следствие, у Коснюо нашли крупные партии наркотиков, которые он, по мнению сыщиков, приобретал лично. После возбуждения уголовного дела иностранец бежал за рубеж.

В августе прошлого года его задержали в Марокко, после чего Генеральная прокуратура РФ направила в эту страну запрос о выдаче. В минувшем марте запрос был удовлетворен — как указывают в ГП РФ, «впервые за последние семь лет».