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Марокко выдало России арт-директора московского клуба, где работал бордель
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Марокко выдало России арт-директора московского клуба, где работал бордель 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Вовк
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Россию из Марокко в четверг экстрадировали француза — бывшего арт-директора московского клуба «КМ-19», где работал бордель, сообщает Генпрокуратура РФ.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 63-летний Жан-Мишель Коснюо в Москве известен как основатель ряда стриптиз-клубов и «Честерфилд-кафе».
"Двадцать шестого апреля по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Королевства Марокко экстрадируют в Россию гражданина Французской Республики Жан-Мишеля Коснюо", — говорится в релизе.
По версии следствия, будучи арт-директором фирмы «Кузнецкий Мост-19», Коснюо во главе преступной группы создал бордель, где девушки-танцовщицы «оказывали услуги сексуального характера».
Кроме того, выяснило следствие, у Коснюо нашли крупные партии наркотиков, которые он, по мнению сыщиков, приобретал лично. После возбуждения уголовного дела иностранец бежал за рубеж.
В августе прошлого года его задержали в Марокко, после чего Генеральная прокуратура РФ направила в эту страну запрос о выдаче. В минувшем марте запрос был удовлетворен — как указывают в ГП РФ, «впервые за последние семь лет».
Сейчас иностранец уже доставлен в Москву, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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