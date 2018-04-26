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Упругий бюст Беллы Торн позволяет ей носить пиджак на голое тело, да еще и нараспашку
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Упругий бюст Беллы Торн позволяет ей носить пиджак на голое тело, да еще и нараспашку 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
О провокационных нарядах и выходках Беллы Торн в последнее время говорят чаще, чем о ее творческой карьере. После того, как актриса и певица увеличила себе грудь, она старается как можно чаще показывать ее миру. Откровенные и порой даже вызывающие фотографии набирают в Instagram Беллы сотни тысяч лайков от поклонников со всего мира, чтоб еще больше стимулирует девушку. Вот и на этот раз Торн показала свой упругий бюст, надев пиджак на голое тело. Меньше, чем за сутки фото набрало почти миллион лайков.
К слову, первое знакомство Беллы с пластикой случилось, когда ей было всего 16 лет. Тогда она увеличила себе губы, а через год уже сделала ринопластику. Вот только все эти перемены ничего, кроме лайков в соцсетях Белле не приносят. Сейчас сердце Торн свободно, да и в карьере каких-то особых взлетов нет.
А ты хотела бы что-то изменить в своей внешности?
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Фото:Instagram
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