Начальник Объединенного штаба ОДКБ об Армении: это их внутреннее дело

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и В последние годы Армения Таджикистан существенно нарастили военное сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как организовано противодействие коллективным угрозам? Каковы перспективы сотрудничества в военной сфере? Наконец, как относится ОДКБ к событиям в Ереване ? На эти и другие вопросы «КВ» попросил ответить начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия СИДОРОВА.

— Анатолий Алексеевич, частью ОДКБ является Армения, где бурлят политические страсти. Как к ним относится военно-политический союз?

— Позиция ОДКБ на этот счет известна. С нею согласны все страны-участники Организации. Она заключается в том, в Организации Договора о коллективной безопасности считают события в Ереване внутренним делом Армении. Это, повторюсь, внутреннее дело суверенного государства, во внутренние дела организация не вмешивается.

Именно так, кстати, поступила ОДКБ несколько лет назад, когда похожие события произошли в другой стране-участнике Организации — Киргизии. Могу напомнить только, что эта страна, после того как там сменилась власть, не только осталась в составе ОДКБ, но и активизировала сотрудничество с партнерами.

— Какова в целом обстановка в зоне ответственности ОДКБ?

— Военно-политическая обстановка, безусловно, достаточно сложная. С момента распада многополярной системы мироустройства уровень безопасности, как региональной, так и глобальной, к сожалению, по-прежнему остается достаточно низким. Непрекращающаяся борьба за передел сфер влияния, применение государствами Запада двойных стандартов в разрешении межгосударственных противоречий создают реальные предпосылки для возникновения военных конфликтов различного масштаба. Все большую актуальность приобретают борьба с терроризмом и информационное противоборство.

— В зоне ответственности ОДКБ Восточноевропейский, Кавказский и Центральноазиатский регионы коллективной безопасности. Какой требует повышенного внимания?

— В каждом из этих регионов обстановка характеризуется неблагоприятными тенденциями. Но наиболее пристального внимания требует, на наш взгляд, Центральноазиатский регион. Именно там наиболее четко проявляется угроза международного терроризма и распространения религиозного экстремизма на постсоветское пространство. Источником данной угрозы, безусловно, является Афганистан , где действуют около 70 тыс. боевиков, объединенных в более чем 4 тыс. отрядов и боевых групп. Основу антиправительственных группировок составляют формирования «Исламского движения талибов» общей численностью более 60 тыс. боевиков. В ряде провинций на юге и востоке страны они контролируют до 70% территории. Цель талибов — свержение действующего режима и восстановление теократического государства «Исламский эмират Афганистан».

Кроме того, в Афганистане существенно активизировалась деятельность боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ). Их численность, по различным оценкам, составляет более 4 тыс. человек.

— Есть ли опасность вторжения крупных формирований террористов через Афганистан на территорию среднеазиатских государств?

— Конечно же, такая опасность существует. Руководство ИГИЛ предпринимает попытки расширить влияние прежде всего на северные провинции страны, не скрывая последующих планов по проникновению в центральноазиатские республики, Синьцзян-Уйгурский автономной район Китая и некоторые регионы России.

Основные цели экстремистов — вербовка боевиков для участия в конфликтах на Ближнем Востоке и получение дополнительных источников финансирования за счет взятия под контроль наркотрафика и другой криминальной деятельности, включая похищение людей, вымогательство, торговлю оружием. Для достижения этих целей лидеры ИГИЛ последовательно наращивают численность группировки в Афганистане, создают сеть лагерей подготовки и мест укрытия террористов. Боевики проникают в страну из зон иракского и сирийского конфликтов, а также с территории Пакистана под видом возвращающихся афганских беженцев.

— Есть что противопоставить этой угрозе?

— В Центральноазиатском регионе созданы Коллективные силы быстрого развертывания, которые способны оперативно противостоять проявлениям международного терроризма и другим угрозам безопасности. В их состав входят подразделения от вооруженных сил Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Общая численность группировки — около 5 тысяч человек. Это хорошо подготовленные и технически оснащенные, преимущественно десантно-штурмовые и горнострелковые подразделения.

В ОДКБ также созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), ставшие универсальным инструментом, позволяющим решать широкий спектр задач и адекватно реагировать на все существующие вызовы и угрозы. Для их комплектования все шесть государств ОДКБ выделили наиболее боеготовые и мобильные соединения, части и формирования сил специального назначения. Общая численность КСОР — около 18 тыс. человек.

— Возможные сценарии действий отрабатываете?

— Разумеется. Например, осенью прошлого года на территории Таджикистана провели внеплановое крупномасштабное учение Коллективных сил оперативного реагирования. Необходимость его была обусловлена прежде всего угрозой со стороны группировки ИГИЛ, выдавливаемой из Сирии Ирака на территорию Афганистана. В рамках учения на шести полигонах были задействованы более 5 тыс. военнослужащих, 1,5 тыс. единиц вооружения и техники, 77 летательных аппаратов, включая беспилотные. Словом, у ОДКБ вполне достаточно сил и средств для обеспечения безопасности наших государств-членов ОДКБ в Центральноазиатском регионе.

Основным мероприятием подготовки коллективных сил ОДКБ в 2018 году станет совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2018». В его рамках на территории четырех государств будет отрабатываться комплекс задач по предотвращению военного конфликта, его разрешению и восстановлению мира.