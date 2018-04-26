Начальник Объединенного штаба ОДКБ об Армении: это их внутреннее дело 

Генерал-полковник Анатолий Сидоров о противодействии коллективным угрозам
В последние годы Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан существенно нарастили военное сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как организовано противодействие коллективным угрозам? Каковы перспективы сотрудничества в военной сфере? Наконец, как относится ОДКБ к событиям в Ереване? На эти и другие вопросы «КВ» попросил ответить начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия СИДОРОВА.
— Анатолий Алексеевич, частью ОДКБ является Армения, где бурлят политические страсти. Как к ним относится военно-политический союз?
— Позиция ОДКБ на этот счет известна. С нею согласны все страны-участники Организации. Она заключается в том, в Организации Договора о коллективной безопасности считают события в Ереване внутренним делом Армении. Это, повторюсь, внутреннее дело суверенного государства, во внутренние дела организация не вмешивается.
Именно так, кстати, поступила ОДКБ несколько лет назад, когда похожие события произошли в другой стране-участнике Организации — Киргизии. Могу напомнить только, что эта страна, после того как там сменилась власть, не только осталась в составе ОДКБ, но и активизировала сотрудничество с партнерами.
— Какова в целом обстановка в зоне ответственности ОДКБ?
— Военно-политическая обстановка, безусловно, достаточно сложная. С момента распада многополярной системы мироустройства уровень безопасности, как региональной, так и глобальной, к сожалению, по-прежнему остается достаточно низким. Непрекращающаяся борьба за передел сфер влияния, применение государствами Запада двойных стандартов в разрешении межгосударственных противоречий создают реальные предпосылки для возникновения военных конфликтов различного масштаба. Все большую актуальность приобретают борьба с терроризмом и информационное противоборство.
— В зоне ответственности ОДКБ Восточноевропейский, Кавказский и Центральноазиатский регионы коллективной безопасности. Какой требует повышенного внимания?
— В каждом из этих регионов обстановка характеризуется неблагоприятными тенденциями. Но наиболее пристального внимания требует, на наш взгляд, Центральноазиатский регион. Именно там наиболее четко проявляется угроза международного терроризма и распространения религиозного экстремизма на постсоветское пространство. Источником данной угрозы, безусловно, является Афганистан, где действуют около 70 тыс. боевиков, объединенных в более чем 4 тыс. отрядов и боевых групп. Основу антиправительственных группировок составляют формирования «Исламского движения талибов» общей численностью более 60 тыс. боевиков. В ряде провинций на юге и востоке страны они контролируют до 70% территории. Цель талибов — свержение действующего режима и восстановление теократического государства «Исламский эмират Афганистан».
Кроме того, в Афганистане существенно активизировалась деятельность боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ). Их численность, по различным оценкам, составляет более 4 тыс. человек.
— Есть ли опасность вторжения крупных формирований террористов через Афганистан на территорию среднеазиатских государств?
— Конечно же, такая опасность существует. Руководство ИГИЛ предпринимает попытки расширить влияние прежде всего на северные провинции страны, не скрывая последующих планов по проникновению в центральноазиатские республики, Синьцзян-Уйгурский автономной район Китая и некоторые регионы России.
Основные цели экстремистов — вербовка боевиков для участия в конфликтах на Ближнем Востоке и получение дополнительных источников финансирования за счет взятия под контроль наркотрафика и другой криминальной деятельности, включая похищение людей, вымогательство, торговлю оружием. Для достижения этих целей лидеры ИГИЛ последовательно наращивают численность группировки в Афганистане, создают сеть лагерей подготовки и мест укрытия террористов. Боевики проникают в страну из зон иракского и сирийского конфликтов, а также с территории Пакистана под видом возвращающихся афганских беженцев.
— Есть что противопоставить этой угрозе?
— В Центральноазиатском регионе созданы Коллективные силы быстрого развертывания, которые способны оперативно противостоять проявлениям международного терроризма и другим угрозам безопасности. В их состав входят подразделения от вооруженных сил Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Общая численность группировки — около 5 тысяч человек. Это хорошо подготовленные и технически оснащенные, преимущественно десантно-штурмовые и горнострелковые подразделения.
В ОДКБ также созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), ставшие универсальным инструментом, позволяющим решать широкий спектр задач и адекватно реагировать на все существующие вызовы и угрозы. Для их комплектования все шесть государств ОДКБ выделили наиболее боеготовые и мобильные соединения, части и формирования сил специального назначения. Общая численность КСОР — около 18 тыс. человек.
— Возможные сценарии действий отрабатываете?
— Разумеется. Например, осенью прошлого года на территории Таджикистана провели внеплановое крупномасштабное учение Коллективных сил оперативного реагирования. Необходимость его была обусловлена прежде всего угрозой со стороны группировки ИГИЛ, выдавливаемой из Сирии и Ирака на территорию Афганистана. В рамках учения на шести полигонах были задействованы более 5 тыс. военнослужащих, 1,5 тыс. единиц вооружения и техники, 77 летательных аппаратов, включая беспилотные. Словом, у ОДКБ вполне достаточно сил и средств для обеспечения безопасности наших государств-членов ОДКБ в Центральноазиатском регионе.
Основным мероприятием подготовки коллективных сил ОДКБ в 2018 году станет совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2018». В его рамках на территории четырех государств будет отрабатываться комплекс задач по предотвращению военного конфликта, его разрешению и восстановлению мира.