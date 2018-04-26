«Ростелеком» представил «Умный дом» на урбанистическом форуме в Ростове

Сервис удаленного онлайн-контроля «Умный дом» представил «Ростелеком» на урбанистическом форуме «Развитие городов юга России», начавшем работу в Ростове-на-Дону 26 апреля, сообщает пресс-служба компании.

«Мы выбрали для презентации на этом мероприятии «Умный дом» — наш продукт для обеспечения безопасности квартиры, дома или офиса», — пояснил директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов.

«Умный дом» включает Wi-Fi контроллер и набор датчиков: открытия дверей и окон, движения, дыма и протечки воды.

Сервис можно настроить под потребности клиента, прописать сценарии и организовать удаленный доступ.

Узнать подробности об услуге «Умный дом» можно по бесплатному номеру 8 (800) 1000-800 и на сайте www.rt.ru.