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«Ростелеком» представил «Умный дом» на урбанистическом форуме в Ростове
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«Ростелеком» представил «Умный дом» на урбанистическом форуме в Ростове 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Сервис удаленного онлайн-контроля «Умный дом» представил «Ростелеком» на урбанистическом форуме «Развитие городов юга России», начавшем работу в Ростове-на-Дону 26 апреля, сообщает пресс-служба компании.
«Мы выбрали для презентации на этом мероприятии «Умный дом» — наш продукт для обеспечения безопасности квартиры, дома или офиса», — пояснил директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов.
«Умный дом» включает Wi-Fi контроллер и набор датчиков: открытия дверей и окон, движения, дыма и протечки воды.
Сервис можно настроить под потребности клиента, прописать сценарии и организовать удаленный доступ.
Узнать подробности об услуге «Умный дом» можно по бесплатному номеру 8 (800) 1000-800 и на сайте www.rt.ru.
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