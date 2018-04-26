У какой страны лучшие технологии

В наш век экономической глобализации страны развиваются в условиях тесного сотрудничества друг с другом. Это порождает глобальную кооперацию и, как следствие, специализацию тех или иных государств на развитии разных направлений.

Кто-то выпускает автомобильные двигатели, кто-то — модные гаджеты. А кто-то служит сборочной площадкой для всего этого. Впрочем, есть локомотивы мировой экономики, которым под силу производство самой разной высокотехнологичной продукции.

Взять, к примеру, Японию . Эта относительно небольшая страна занимает по показателю ВВП четвертое место в мире, а по объему промышленного производства — пятое. Главное здесь, впрочем, не количество, а качество. Японская электроника везде ассоциируется с высокой надежностью и удобством.