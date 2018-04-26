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У какой страны лучшие технологии
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У какой страны лучшие технологии 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
В наш век экономической глобализации страны развиваются в условиях тесного сотрудничества друг с другом. Это порождает глобальную кооперацию и, как следствие, специализацию тех или иных государств на развитии разных направлений.
Кто-то выпускает автомобильные двигатели, кто-то — модные гаджеты. А кто-то служит сборочной площадкой для всего этого. Впрочем, есть локомотивы мировой экономики, которым под силу производство самой разной высокотехнологичной продукции.
Взять, к примеру, Японию. Эта относительно небольшая страна занимает по показателю ВВП четвертое место в мире, а по объему промышленного производства — пятое. Главное здесь, впрочем, не количество, а качество. Японская электроника везде ассоциируется с высокой надежностью и удобством.
А как же США? Может ли эта страна претендовать на роль технологического лидера? Посмотрите видео и узнаете сами!
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