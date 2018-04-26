Ещё
Исполняющий обязанности префекта ВАО Юрий Захаров провел встречу с жителями Новогиреева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исполняющий обязанности префекта ВАО Юрий Захаров провел встречу с жителями Новогиреева 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 1 час назад
В начале встречи выступил глава управы Новогиреево Александр Хрулев. Он рассказал, что в прошлом году в районе отремонтировано 177 подъездов в 60 многоквартирных домах, а в 2018 году в 49 домах пройдет ремонт в 179 подъездах.
— В 19 домах нашего района идет капитальный ремонт. До 2020 года еще 24 дома будут отремонтированы, — сообщил Александр Хрулев.
Он также рассказал, что в четырех домах установлены пластиковые рамы, еще в трех домах такие работы пройдут в этом году. Кроме того, глава управы отметил, что в 2017 году в Новогирееве благоустроили 24 двора, причем 6 из них комплексно, а в текущем году запланирован ремонт еще 14 дворовых территорий.
После отчета главы управы руководители округа приступили к ответам на вопросы. В частности, жителей интересовало, когда завершится ремонт наземного вестибюля станции метро «Новогиреево».
— В IV квартале этого года все работы закончатся, — сообщил заместитель префекта ВАО по вопросам строительства Дмитрий Стулов.
Жителей также интерисовал вопрос благоустройство парка на пересечении улиц Кусковской и Перовской.
Александр Хрулев рассказал, что Департамент природопользования и охраны окружающей среды, который является заказчиком благоустройства, уже провел конкурс, определил компанию-подрядчика и согласовал проект благоустройства. Уже этой весной в парке начнутся работы. Планируются, что здесь оборудуют дорожки, установят лавочки и проведут освещение.
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы: последние новости
Префект СЗАО Алексей Пашков провел встречу с жителями района Митино О чем жители Северного Медведкова спрашивали префекта Валерия Виноградова Префект ЗелАО Анатолий Смирнов обсудил с жителями организацию досуговой работы в округе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…332
Макаревич снова оскорбил россиян760
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море240
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение