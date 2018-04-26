Исполняющий обязанности префекта ВАО Юрий Захаров провел встречу с жителями Новогиреева

В начале встречи выступил глава управы Новогиреево Александр Хрулев . Он рассказал, что в прошлом году в районе отремонтировано 177 подъездов в 60 многоквартирных домах, а в 2018 году в 49 домах пройдет ремонт в 179 подъездах.

— В 19 домах нашего района идет капитальный ремонт. До 2020 года еще 24 дома будут отремонтированы, — сообщил Александр Хрулев.

Он также рассказал, что в четырех домах установлены пластиковые рамы, еще в трех домах такие работы пройдут в этом году. Кроме того, глава управы отметил, что в 2017 году в Новогирееве благоустроили 24 двора, причем 6 из них комплексно, а в текущем году запланирован ремонт еще 14 дворовых территорий.

После отчета главы управы руководители округа приступили к ответам на вопросы. В частности, жителей интересовало, когда завершится ремонт наземного вестибюля станции метро «Новогиреево».

— В IV квартале этого года все работы закончатся, — сообщил заместитель префекта ВАО по вопросам строительства Дмитрий Стулов

Жителей также интерисовал вопрос благоустройство парка на пересечении улиц Кусковской и Перовской.

Александр Хрулев рассказал, что Департамент природопользования и охраны окружающей среды, который является заказчиком благоустройства, уже провел конкурс, определил компанию-подрядчика и согласовал проект благоустройства. Уже этой весной в парке начнутся работы. Планируются, что здесь оборудуют дорожки, установят лавочки и проведут освещение.