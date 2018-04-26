Жителей Магнитогорска приглашают на первомайскую демонстрацию

Каждый район города будет представлен своей колонной, в которую войдут предприятия, организации, образовательные и лечебные учреждения. Для украшения колонн демонстранты будут использовать красочные плакаты, цветные флажки.

По традиции в мероприятии примут участие руководители города и комбината, депутаты, коллективы магнитогорских предприятий и учреждений, представители общественных организаций и просто неравнодушные жители Магнитогорска.

Шествие начнется в 10:00. По музыкальное сопровождение оркестра колонны пройдут от проспекта Ленина до площади Народных гуляний. По ходу движения участников будут приветствовать Герои Социалистического труда, руководители города и металлургического комбината.

На площади развернется большой концерт: праздничные поздравления от местных творческих коллективов, выступления кавер-группы «Онлайн» из Челябинска . Подарком горожанам от профсоюзного комитета ПАО «ММК» станет концерт российской эстрадной певицы Алены Апиной.

«Все желающие могут принять участие в праздновании Дня весны и труда, пройти в нарядных колоннах вместе с друзьями, знакомыми, коллегами, вместе с детьми и внуками», — пригласил спикер городского собрания депутатов Александр Морозов

Фото: пресс-служба магнитогорского городского собрания депутатов