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Жителей Магнитогорска приглашают на первомайскую демонстрацию
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Жителей Магнитогорска приглашают на первомайскую демонстрацию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
1 мая, в День весны и труда, в Магнитогорске пройдет праздничная демонстрация. Мероприятие инициировано профсоюзной организацией ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
Каждый район города будет представлен своей колонной, в которую войдут предприятия, организации, образовательные и лечебные учреждения. Для украшения колонн демонстранты будут использовать красочные плакаты, цветные флажки.
По традиции в мероприятии примут участие руководители города и комбината, депутаты, коллективы магнитогорских предприятий и учреждений, представители общественных организаций и просто неравнодушные жители Магнитогорска.
Шествие начнется в 10:00. По музыкальное сопровождение оркестра колонны пройдут от проспекта Ленина до площади Народных гуляний. По ходу движения участников будут приветствовать Герои Социалистического труда, руководители города и металлургического комбината.
На площади развернется большой концерт: праздничные поздравления от местных творческих коллективов, выступления кавер-группы «Онлайн» из Челябинска. Подарком горожанам от профсоюзного комитета ПАО «ММК» станет концерт российской эстрадной певицы Алены Апиной.
«Все желающие могут принять участие в праздновании Дня весны и труда, пройти в нарядных колоннах вместе с друзьями, знакомыми, коллегами, вместе с детьми и внуками», — пригласил спикер городского собрания депутатов Александр Морозов.
Фото: пресс-служба магнитогорского городского собрания депутатов
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