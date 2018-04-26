Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низкому показателю

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Атмосферное давление в Москве в четверг приближается к рекордному показателю для 26 апреля, однако не побьет его, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

"Оно не рекордно низкое, но действительно низкое, и продолжает понижаться, приближаясь к рекордному. Но рекорда сегодня не будет. Надо сказать, что сегодня давление опустилось даже ниже прогнозируемого, было 734 миллиметра ртутного столба, а сейчас 733 с копейками", — заявила Позднякова.

Синоптик отметила, что рекорд давления для 26 апреля — 979,4 бар, и подчеркнула, что уже вечером давление начнет повышаться. «Давление будет расти после 18 часов. Завтра атмосферное давление повысится, и погода улучшится», — заключила она.