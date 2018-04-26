Ещё
Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низкому показателю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низкому показателю 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в четверг приближается к рекордному показателю для 26 апреля, однако не побьет его, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Оно не рекордно низкое, но действительно низкое, и продолжает понижаться, приближаясь к рекордному. Но рекорда сегодня не будет. Надо сказать, что сегодня давление опустилось даже ниже прогнозируемого, было 734 миллиметра ртутного столба, а сейчас 733 с копейками", — заявила Позднякова.
Синоптик отметила, что рекорд давления для 26 апреля — 979,4 бар, и подчеркнула, что уже вечером давление начнет повышаться. «Давление будет расти после 18 часов. Завтра атмосферное давление повысится, и погода улучшится», — заключила она.
РИА Новости: последние новости
Депутат САР рассказал, что поможет "ослабить амбиции США и Израиля" Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов Докладчица заявила в ПАСЕ о неоспоримых фактах коррупции в Ассамблее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…259
Макаревич снова оскорбил россиян593
Умерла звезда сериала «Сваты»52
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море119
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение