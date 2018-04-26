Ещё
Товарооборот России и Британии вырос более чем на 30%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Товарооборот России и Британии вырос более чем на 30% 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов заявил, что товарооборот между Россией и Великобританией в январе-феврале вырос на 32,1%. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), российский экспорт в Британию увеличился на 38,9% и составил $1,61 млрд
"Это позитивный признак сохранения имеющегося потенциала взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Бизнес обеих стран не теряет интереса друг к другу, что особенно заметно на фоне сложного контекста сегодняшней геополитической обстановки", — сказал Абрамов.
Ранее сообщалось, что Британия намерена арестовать российское имущество сомнительного происхождения.
Газета.Ru: последние новости
ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка Владимир Пресняков-старший госпитализирован Движение в центре Москвы перекроют из-за репетиции парада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…325
Макаревич снова оскорбил россиян759
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море234
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение