Юные дизайнеры из Кузьминок приняли участие в конкурсе росписи двухметровых пасхальных яиц

Команда юных дизайнеров под руководством преподавателя Г. В. Сливковой из детской школы искусств «Центр» приняла участие в конкурсе росписи двухметровых пасхальных яиц.

«На роспись по собственному эскизу потребовалось несколько часов. В этом же конкурсе преподаватель Г. В. Левченко представляла «Центр» в составе творческой команды журналистов СМИ, которых объединил фестиваль «МедиаПасха-2018», — отмечается на сайте учреждения.