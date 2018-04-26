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Юные дизайнеры из Кузьминок приняли участие в конкурсе росписи двухметровых пасхальных яиц
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Юные дизайнеры из Кузьминок приняли участие в конкурсе росписи двухметровых пасхальных яиц 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Команда юных дизайнеров под руководством преподавателя Г. В. Сливковой из детской школы искусств «Центр» приняла участие в конкурсе росписи двухметровых пасхальных яиц.
«На роспись по собственному эскизу потребовалось несколько часов. В этом же конкурсе преподаватель Г. В. Левченко представляла «Центр» в составе творческой команды журналистов СМИ, которых объединил фестиваль «МедиаПасха-2018», — отмечается на сайте учреждения.
Дипломы и подарки учащимся ДШИ «Центр» на торжественной церемонии закрытия Пасхального фестиваля «Светлое Воскресение» вручил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. (вт)
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