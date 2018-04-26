Потапенко: Приличные люди деньги на Каймановых островах деньги не держат

Имена олигархов, которые хранят деньги в офшорах на Британских Виргинских и Каймановых островах, могут быть раскрыты. За принятие соответствующего закона собираются проголосовать члены британского парламента , пишет газета The Times . До этого британские колонии освобождались от действующего в стране требования раскрывать личности владельцев активов, хранящихся под их юрисдикцией. Однако британские законотворцы предположили, что это способствует отмыванию денег, а также росту преступности и коррупции.

Предприниматель Дмитрий Потапенко сообщил НСН, что российские олигархи уже давно вывели деньги из этих офшоров.

«То, что «бивиайка» (BVI — Британские Виргинские острова) и Каймановы острова собирались обнародовать информацию, это уже давно не новость. BVI давно перестали пользоваться приличные люди, есть другие юрисдикции, их достаточно большой набор. По тем, кого мы называем олигархами, это особо не ударит. Те, кто хотел перевести деньги или перенести активы, уже давно сделали это. Поэтому для них данная ситуация не фатальна», — заявил он.

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Сергея Скрипаля. Собеседник НСН отметил, что к такой мере Великобританию подтолкнула история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ

«Перед Великобританией не стояла задача раскрывать эту информацию по офшорам, ей начали заниматься исключительно в привязке к «делу Скрипалей». Что касается Великобритании и других государств, они занимается исключительно своими интересами, это нормально, нам бы тоже можно было этому у них поучиться», — добавил он.