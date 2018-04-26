Проект «Московское долголетие» привлек уже около 100 тысяч горожан 

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 апреля посетил фестиваль-ярмарку «Московское долголетие» и пообщался с его участниками.
По словам главы города, проект по активному долголетию, который стартовал 1 марта этого года, уже привлек 100 тысяч москвичей.
— Московское долголетие из проекта стало превращаться в реальность, — сказал Сергей Собянин. — Из 100 тысяч записавшихся — 75 тысяч уже занимаются в кружках.
Мэр Москвы также отметил, что эта программа для тех столичных пенсионеров, которым надоело сидеть дома, которые хотят общаться, найти новых друзей и вести активную жизнь.
На фестивале, который будет работать три дня, яблоку негде упасть. Тысячи активных людей старшего возраста пришли, чтобы узнать о вариантах проведения досуга.
Жительница района Некрасовка, 64-летняя Людмила Чиркова, на фестивале своими руками смастерила куклу-оберег.
— Я раньше никогда этим не занималась, все времени не было, — рассказала она. — А вот вышла на пенсию и не знала, чем себя занять.
Занятия для души Людмила Аркадьевна нашла в родном центре социального обслуживания, куда она теперь ходит чуть ли не каждый день на кружки.
— У меня нет огорода, поэтому на знала, куда себя девать, а тут этот проект появился, и я сразу записалась в участники, — призналась Чиркова.
Помимо рукоделия, на мероприятии можно позаниматься физкультурой под руководством профессиональных тренеров, нарисовать картину на мастер-классе известного художника Александра Рукавишникова и многое другое. Всего за три дня в рамках фестиваля пройдет около 900 мероприятий.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Проект лучших возможностей
Колонка Ольги Грачевой, первого заместителя руководителя Департамента социальной защиты населения Москвы
С 26 по 28 апреля в городе пройдет значимое событие — фестиваль-ярмарка «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей». На площадке будут представлены все виды деятельности, которые сегодня включены в пилотный проект по активному долголетию. Это событие для тех, ради кого этот проект задуман, — для людей старшего возраста (далее…)
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