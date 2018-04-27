Владельцы одного из автобусных маршрутов подали на мэрию в суд

Перевозчик автобусного маршрута №79 подали в суд на департамент транспорта Красноярска . Они потребовали признать недействительным одностороннее расторжение договора, подписанное 9 апреля. Заявителем выступает ООО «Игнатенко».

Автобус № 79 выполнял маршрут мкрн Северный — ДК «Кировский».

Иск будет рассмотрен 14 мая. А автобусов на линии не будет уже с 1 мая. Напомним, с 1 мая прекращают работу автобусы ещё на трех маршрутах: №89 «ДК Кировский — п. Таймыр», №84 «Ветлужанка — Автовокзал Восточный» и №76 «Северный — Железнодорожный вокзал». Это только начало масштабной реформы общественного транспорта в Красноярске.