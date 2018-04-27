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Владельцы одного из автобусных маршрутов подали на мэрию в суд
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Владельцы одного из автобусных маршрутов подали на мэрию в суд 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Перевозчик автобусного маршрута №79 подали в суд на департамент транспорта Красноярска. Они потребовали признать недействительным одностороннее расторжение договора, подписанное 9 апреля. Заявителем выступает ООО «Игнатенко».
Автобус № 79 выполнял маршрут мкрн Северный — ДК «Кировский».
Иск будет рассмотрен 14 мая. А автобусов на линии не будет уже с 1 мая. Напомним, с 1 мая прекращают работу автобусы ещё на трех маршрутах: №89 «ДК Кировский — п. Таймыр», №84 «Ветлужанка — Автовокзал Восточный» и №76 «Северный — Железнодорожный вокзал». Это только начало масштабной реформы общественного транспорта в Красноярске.
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