Благоустройство территории около «Самары Арены» завершится в ма

— Андрей Эдуардович, для начала расскажите о том, какие работы в целом должна выполнить компания ВТС-9 на прилегающей к «Самара Арене» территории.

— Работы на данном объекте ведутся в рамках государственных контрактов. Первый этап — строительство инженерных сетей на прилегающей к стадиону территории. Все работы по данному направлению мы завершили еще в конце прошлого года, обеспечив подачу тепла и воды к объектам инфраструктуры. Также были выполнены сети ливневой, хозяйственно-бытовой канализации, теплоснабжения, инженерные сети были подведены ко всем объектам инфраструктуры стадиона. В настоящий момент завершаются работы на трех парковочных зонах общей площадью порядка 170 тыс. кв. метров. Продолжается активная работа по благоустройству прилегающей территории. В рамках данного контракта необходимо выполнить благоустройство, озеленение площади более 600 тыс. кв. метров.

Основная площадь благоустройства располагается у каждого из входов на стадион. На данной территории мы должны завершить укладку плиточного покрытия, разбивку клумб, высадку деревьев и кустарников, сформировать цветники и газонные части. На этих площадях впоследствии будут размещены места отдыха посетителей.

Одним из основных направлений является обустройство так называемой «последней мили» — это пешеходный подход к стадиону шириной более 30 метров — от трамвайного кольца и зон прибытия шаттлов — непосредственно к стадиону. Его длина — более одного километра, через каждые 100 метров установлены фигуры обратного отсчета — 9, 8, 7 и так далее (цифры массой более 200 тонн). По сути, это основной подход к стадиону.

— Каков процент исполнения работ по благоустройству и озеленению территории? Что уже сделано, а что еще предстоит выполнить?

— В соответствии с госконтрактом все работы должны быть завершены до 30 мая. К первому тестовому матчу мы открыли часть пешеходной зоны в твердом покрытии, чтобы обеспечить комфортный подход зрителей и гостей к стадиону. Работы по благоустройству и озеленению выполнены более чем на 90%, выполнены системы освещения, безопасности, навигации, осуществлена высадка высокоростных деревьев и кустарников. Практически завершены работы по планировке прилегающей территории и укладке плиточного покрытия общей площадью более 80 тыс. кв. метров. Уложено асфальтовое покрытие на общей площади более 120 тыс. кв. метров.

Всего вокруг стадиона «Самара Арена» будет высажено около 150 деревьев, 2 тыс. кустарников. На площадке уже установлено более 600 светильников и свыше 130 камер видеонаблюдения, почти 2, 5 тыс. скамеек (900 кг вес одной скамьи).

— Почему не все было сделано к тестовому матчу? И планировалось ли 100% завершение работ к нему?

— Нет, мы идем в графике. Как я уже сказал, срок завершения работ по контракту у нас — 30 мая. И к этой дате все будет сделано. Учитывая, что значительный объем работ пришелся на осенне-зимний период, было спланировано таким образом, чтобы к периоду со стабильной положительной температурой завершить вертикальную планировку, разбивку территории, выведение ее в проектные отметки, а также подготовить основание под твердые покрытия.

Также в зимний период была завершена прокладка большого количества коммуникаций: сетей электроснабжения, полива, архитектурной подсветки и других. Производилась укладка нижнего слоя асфальто-бетонного покрытия на данных направлениях. Учитывая постоянные погодные «сюрпризы», данное решение позволит завершить работы в установленный срок. В настоящее время производится корректировка плиточного и асфальто-бетонного покрытия, подготовка к укладке финишного слоя. Нужно понимать, что тестовые матчи — это генеральная репетиция как для всех служб, работающих на площадке, так и для зрителей. По ее итогам будут выявлены и устранены все возможные недочеты, в том числе, и организационные. Они, по сути, и проводятся для отлаживания работы на площадке «Самара Арена».

— То есть к играм ЧМ все работы завершатся?

— Да, все работы завершатся в установленные сроки. На нашем участке задействовано более 400 человек и свыше 200 единиц специальной техники. Работы на площадке ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия. Конечно, сроки выполнения контракта очень сжатые. К сожалению, еще и погода в этом году нас не порадовала: если среднестатистически в Самаре после 20 чисел марта наступают плюсовые температуры, то в этом году «минус» держался до конца апреля. Стоит отметить, что все работы на объекте находятся под постоянным контролем технического надзора, органов власти и непосредственно, главы региона Дмитрия Азарова . Ежедневно губернатору предоставляются справки о ходе и динамике работ на данном объекте. Качество выполнения работ контролируется также надзорными органами, представителями проектных институтов и, конечно, заказчиком ( министерство строительства Самарской области ) практически в ежедневном режиме. У нас есть твердая уверенность, что все работы будут завершены не позднее 30 мая, и объект с радостью примет гостей стадиона на этапах ЧМ.

211 тыс. кв м — покрытий будет уложено на прилегающей к стадиону территории; в рамках контракта более 450 тыс. кубометров грунта было спланировано к вывозу при благоустройстве площадки вокруг стадиона; вес одной конструкции — фигуры обратного отсчета на «последней миле» — 200 тонн