Благоустройство прилегающей территории к стадиону «Самара Арена» выполнено по проекту питерского «ГеоСпецСтроя»

Почти закончена укладка асфальта, на трех парковках, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, в ближайшие дни завершат установку всех ограждений и контрольно-пропускных пунктов. На заключительной стадии находится и подготовка «последней мили». На 100% готовы инженерные коммуникации, пожарные системы, числовые стелы и павильоны, завершается монтаж системы автоматического полива и электроснабжения. По мнению вице-премьера Виталия Мутко, недавно посетившего готовящийся к первому тестовому матчу объект, «Самара Арена» будет претендовать на вхождение в тройку лучших стадионов страны.

Созданием проекта благоустройства и озеленения стадиона «Самара Арена» занималась проектная организация из Санкт-Петербурга ООО «ГеоСпецСтрой». На тот момент, когда она выиграла торги в нашем регионе, на ее счету уже был опыт проектирования путепроводов, объектов гражданского и промышленного строительства, автомобильных дорог, искусственных сооружений, инженерных сетей. При разработке проектов специалисты компании, а в команду разработчиков входит около 50 человек, используют новейшие программы, технические средства, прошедшие специализированную проверку и имеющие лицензионное ПО.

В составе организации есть отдел инженерных изысканий, укомплектованный современным оборудованием и программным обеспечением, есть проектные отделы, отдел инженерных сетей и коммуникаций, архитектурно-планировочная мастерская, сметный отдел, экспертно-техническая служба. Имея внушительный опыт работы, специалисты компании периодически проходят переподготовку с повышением квалификации, участвуют в российских и международных семинарах, выставках, посвященных строительной тематике и охотно взаимодействуют с партнерами в области проектирования, привлекают научных сотрудников институтов и высших учебных заведений к осуществлению сложных проектов.

Первый этап благоустройства территории около стадиона предусматривал снос ряда объектов, переустройство коммуникаций, попадающих под пятно застройки, планировочные работы. Решения по устройству дорожных «одежд», систем поверхностного водоотвода, поливочного водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения, а также архитектурные и конструктивные решения проектируемых сооружений были включены во 2 этап строительства.

Проект благоустройства и озеленения территории вокруг стадиона «Самара Арена» включал устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между улицами Дальней и Демократической, Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.

Парковки, трамвайное и автобусное кольцо разработчики связали со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей оставили зеленую зону с автоматическим поливом. Территорию лесопарка закрыли для доступа специальным ограждением, которое находится под видеонаблюдением, а близлежащие жилые дома защитили от шума специальными экранами.

Основная цель разработчиков была — создать комфортную и безопасную среду, а также обеспечить доступность территории стадиона для посетителей, каким бы видом транспорта они ни добирались. Именно поэтому основной акцент они сделали на навигацию микро— и гипермасштаба. Гипернавигация располагается по основному пути следования посетителей, одновременно являясь и указателем, и арт-объектом. Стелы гипернавигации стоят через каждые 100 м и представляют собой сложную пространственную композицию. Вся территория снабжена системой видеонаблюдения.

Согласно проекту, комплексное благоустройство, озеленение и организация общественных пространств в районе стадиона проведены на площади около 100 га. При проектировании применялся мировой опыт создания подобных объектов. Функциональное зонирование территории предусматривало создание транзитных зон, зон накопления и зон рекреации. По всем функциональным зонам создана система навигации. Транзитные зоны включают в себя мощение, выполняющее навигационную функцию в соответствии с цветом сектора стадиона. Каждой транзитной зоне присваивается свой цвет, соответствующий цветам триколора клуба «Крылья Советов». Вдоль основного пешеходного пути создана зона размещения временных спортплощадок для посетителей комплекса и жителей города. Для велосипедистов создана система велосипедных дорожек, велопарковок и пунктов велопроката.

Особое внимание проектировщики уделили озеленению зон, где расположены контрольно-пропускные пункты. «Ввиду большого скопления посетителей вблизи КПП, в зонах накопления при секторах предусмотрено расположение малых архитектурных форм для комфортного пребывания посетителей, — рассказала генеральный директор ООО „ГеоСпецСтрой“ Валентина Фокина. — Расположение малых архитектурных форм в зонах накопления подчиняется характерной сетке мощения, ориентированной на стадион».

Проект благоустройства стал итогом плодотворного сотрудничества инженеров и архитекторов ООО «ГеоСпецСтрой» с их самарскими коллегами.

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