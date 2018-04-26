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«АиФ» стал информационным спонсором подписки в Ярославской области
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«АиФ» стал информационным спонсором подписки в Ярославской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«АиФ-Ярославль» стал информационным спонсором весенней подписной кампании в Ярославской области.
Редакция совместно с Почтой России выпустила тираж листовок «Оформи подписку», который поступил во все почтовые отделения региона. На плакатах нанесен логотип «40 лет „АиФ“, что привлекает внимание и стимулирует людей оформить подписку на издание.
Кстати, в ходе этой весенней кампании „АиФ“ занимает лидирующие позиции по количеству подписавшихся читателей в Ярославской области. Декада подписки на второе полугодие 2018 года пройдет в регионе с 10 по 20 мая. Самых преданных читателей „АиФ“ ждут сувениры от издания.
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