«АиФ» стал информационным спонсором подписки в Ярославской области

Редакция совместно с Почтой России выпустила тираж листовок «Оформи подписку», который поступил во все почтовые отделения региона. На плакатах нанесен логотип «40 лет „АиФ“, что привлекает внимание и стимулирует людей оформить подписку на издание.

Кстати, в ходе этой весенней кампании „АиФ“ занимает лидирующие позиции по количеству подписавшихся читателей в Ярославской области. Декада подписки на второе полугодие 2018 года пройдет в регионе с 10 по 20 мая. Самых преданных читателей „АиФ“ ждут сувениры от издания.