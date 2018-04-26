Поделись улыбкой. Кассир Светлана Карпунова дарит пассажирам метро позитив

Кассир Светлана Карпунова работает в метро без малого четверть века. Как за это время изменился метрополитен и как правильно обслуживать пассажиров, она рассказала «Вечерке».

— Почему вы выбрали именно метрополитен?

— Работать здесь я начала в 1993 году. Это были тяжелые для страны времена, было очень плохо с работой. А я тогда только окончила институт, была беременна. Метрополитен показался мне идеальным местом для молодой мамы: стабильная зарплата и соцпакет.

— Вы работаете здесь уже почти 25 лет. Что изменилось с начала вашей карьеры?

— Знаете, очень многое. Когда я только начинала работать, многое было непонятно. Теперь же выпущен стандарт обслуживания пассажиров, в котором есть ответы на все возможные вопросы. Как приветствовать пассажиров, как их обслуживать, вплоть до того, как отдавать билет. Мне, например, очень нравится, что по стандарту мы должны улыбаться всем пассажирам. Дарить улыбки — это ведь здорово! Кстати, за эти годы кадровый состав метрополитена очень помолодел, многие кассиры сейчас знают английский язык. И вообще уровень обслуживания очень вырос.

— Как вы боретесь со стрессом? Ведь это непросто — весь день сидеть за кассой и общаться с пассажирами…

— С людьми работать совсем не сложно. В этом мне помогает одна фраза из советского мультфильма: «Улыбнись своему отражению, и оно улыбнется тебе». С этим девизом я работаю с самого начала, и ни разу не сталкивалась с негативом со стороны пассажиров. А со стрессом помогает бороться физическая активность — после рабочего дня люблю подняться пешком по эскалатору, очень бодрит!

— В преддверии чемпионата мира по футболу кассиры метро проходят курс английского языка. У вас он уже был?

— Да. Английский язык я изучала еще в школе и институте, так что базовые знания у меня были, поэтому курсы для кассиров я окончила с отличием. Готовиться мне помогала дочь, она сдала экзамен по английскому на высший балл. Через метро проходит много иностранцев, и было бы стыдно, если я не смогла бы с ними общаться.

— Какой совет вы можете дать тем, кто собирается устроиться на работу в метрополитен?

— Для того чтобы успешно работать, необходимо соблюдать два правила: следовать служебной инструкции и позитивно относиться к людям. Несмотря на то что все приходят с разным настроением, доброжелательная улыбка способна развеселить даже самого угрюмого пассажира.