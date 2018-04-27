Суд отклонил иск к мэру Екатеринбурга Ройзману за публикацию порочащих данных

ЕКАТЕРИНБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска к главе города Евгению Ройзману , согласно которому он должен был выплатить 650 тыс. рублей за публикации, оскорбляющие честь и достоинство истца. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в суде.

Ранее местные СМИ сообщали, что иск к мэру подал отсидевший за торговлю наркотиками местный житель. Он пытался доказать, что размещенные в блоге Ройзмана в 2011 году данные о том, что истец торговал наркотиками в большем количестве, являются порочащими.

"Сегодня было вынесено итоговое решение, согласно которому в удовлетворении исковых требований истца отказано полностью. Истец просил признать публикации, опубликованные в «Живом журнале», порочащими его честь и достоинство, удалить их, а также выплатить компенсацию за моральный вред в размере 650 тыс. рублей", — сказали в суде.

Там добавили, что у истца есть 30 дней на обжалование приговора.

Ройзман в 2011 году возглавлял фонд «Город без наркотиков». В сентябре 2013 года он стал главой Екатеринбурга, победив на выборах.