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Суд отклонил иск к мэру Екатеринбурга Ройзману за публикацию порочащих данных
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Суд отклонил иск к мэру Екатеринбурга Ройзману за публикацию порочащих данных 

ТАСС 1 час назад
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска к главе города Евгению Ройзману, согласно которому он должен был выплатить 650 тыс. рублей за публикации, оскорбляющие честь и достоинство истца. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в суде.
Ранее местные СМИ сообщали, что иск к мэру подал отсидевший за торговлю наркотиками местный житель. Он пытался доказать, что размещенные в блоге Ройзмана в 2011 году данные о том, что истец торговал наркотиками в большем количестве, являются порочащими.
"Сегодня было вынесено итоговое решение, согласно которому в удовлетворении исковых требований истца отказано полностью. Истец просил признать публикации, опубликованные в «Живом журнале», порочащими его честь и достоинство, удалить их, а также выплатить компенсацию за моральный вред в размере 650 тыс. рублей", — сказали в суде.
Там добавили, что у истца есть 30 дней на обжалование приговора.
Ройзман в 2011 году возглавлял фонд «Город без наркотиков». В сентябре 2013 года он стал главой Екатеринбурга, победив на выборах.
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