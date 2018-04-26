На Ройзмана подал в суд отсидевший за наркоторговлю — он требует с мэра 650 тысяч за моральный ущерб

Евгению Ройзману. Завтра в 9:00 в Октябрьском суде будет слушаться дело по иску к мэру Екатеринбурга

Иск подал человек, задержанный в ходе операции «Города без наркотиков» и силовиков и осужденный впоследствии за наркоторговлю. По словам Евгения Ройзмана, он требует возмещения за то, что во время его заключения мэр описывал его историю.

— Прочитал все, что я о нем писал, и через пару лет спохватился и обратился в суд с целью защитить свою честь и достоинство (!), и потребовал от меня возместить ему моральный ущерб в количестве 650.000 рублей. Думаю, что ему самому бы это и в кошмарном сне не привиделось. Ему сказали это сделать. Не откажусь ни от одного слова, — заявил Евгений Ройзман.