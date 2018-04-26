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Евгения Ройзмана вызвали в суд за публикации в «Живом журнале»
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Евгения Ройзмана вызвали в суд за публикации в «Живом журнале» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Ведомости Урал
Мужчина указал, что его личные данные опубликованы на странице мэра Екатеринбурга в «ЖЖ». Кроме того, по словам истца, там содержатся прямые оскорбления в его адрес и сведения, не соответствующие действительности.
Заявитель просит удалить публикацию, дать опровержение и компенсировать ему моральный вред в размере 650 тысяч рублей.
Сам Ройзман написал в Facebook, что иск подал наркоторговец, который в 2011 году был осуждён, а через некоторое время вышел по УДО. Мэр Екатеринбурга добавил, что в суде «не откажется ни от одного слова».
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