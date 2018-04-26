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Сергачский фермер оказался на грани банкротства из-за завышенной платы за электричество
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Сергачский фермер оказался на грани банкротства из-за завышенной платы за электричество 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Фермер из Сергачского района оказался на грани банкротства из-за начисления необоснованно высокой платы за электроэнергию. Чтобы покрыть образовавшуюся задолженность, он даже был вынужден начать убой молочного скота. Об этом сообщат управление федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области.
По данному факту было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Было установлено, что размер платы за потребленную электроэнергию завышался в результате незаконных действий. Сетевая компания, обнаружив в ходе плановой проверки неисправность счетчиков, потребовала от фермера восстановить учет и изменить места расположения приборов.
Находясь в тяжелом финансовом положении, фермерское хозяйство обратилось в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с просьбой восстановить учета электроэнергии силами компании. Однако организация не сделала этого в установленный законом срок. Таким образом, расчет объема потребленной фермерским хозяйством электроэнергии производился не по показаниям приборов, а с применением расчетного метода.
В настоящее время обществу выдано предписание о прекращении злоупотребления своим доминирующим положением.
Напомним, Нижновэнерго обжалует решение УФАС о штрафе в 600 тысяч рублей.
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