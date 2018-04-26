Филиал зеленоградского ТЦСО «Савелки» отпраздновал 20-летний юбилей

В актовом зале Центра собрались гости в радостном предвкушении праздника. На сцене выступали с музыкальными номерами различные творческие коллективы города, звучали поздравительные речи. Начальник Управления социальной защиты населения Зеленограда Ирина Супринович отметила, что в филиале практически нет текучки кадров (всего 3%), что говорит о слаженной работе сотрудников.

Ирины Белых. Лучшим сотрудникам были вручены грамоты начальника Управления социальной защиты населения Зеленограда И. Супринович и благодарственные письма от имени депутата Государственной Думы

Глава управы района Савелки Андрей Макшанцев поблагодарил филиал за то, что ни одно городское мероприятие не обходится без его коллектива. Ведущие концерта рассказали о достижениях в работе филиала и запуске новых проектов, в том числе об уникальном проекте правительства Москвы для старшего поколения «Московское долголетие».

Представители районных управ, учреждений социальной сферы, а также начальник отдела по работе с населением управы района Матушкино Ольга Дунь поздравили филиал с юбилеем.

Дарья Плясова — победительница московского конкурса профессионального мастерства — подарила гостям музыкальный номер.

Заведующая филиалом «Савелки» Мария Степанова поблагодарила всех за поздравления и добрые слова.

В. Кондратьева