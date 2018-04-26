Филиал зеленоградского ТЦСО «Савелки» отпраздновал 20-летний юбилей 

В актовом зале Центра собрались гости в радостном предвкушении праздника. На сцене выступали с музыкальными номерами различные творческие коллективы города, звучали поздравительные речи. Начальник Управления социальной защиты населения Зеленограда Ирина Супринович отметила, что в филиале практически нет текучки кадров (всего 3%), что говорит о слаженной работе сотрудников.
Лучшим сотрудникам были вручены грамоты начальника Управления социальной защиты населения Зеленограда И. Супринович и благодарственные письма от имени депутата Государственной Думы Ирины Белых.
Глава управы района Савелки Андрей Макшанцев поблагодарил филиал за то, что ни одно городское мероприятие не обходится без его коллектива. Ведущие концерта рассказали о достижениях в работе филиала и запуске новых проектов, в том числе об уникальном проекте правительства Москвы для старшего поколения «Московское долголетие».
Представители районных управ, учреждений социальной сферы, а также начальник отдела по работе с населением управы района Матушкино Ольга Дунь поздравили филиал с юбилеем.
Дарья Плясова — победительница московского конкурса профессионального мастерства — подарила гостям музыкальный номер.
Заведующая филиалом «Савелки» Мария Степанова поблагодарила всех за поздравления и добрые слова.
В. Кондратьева