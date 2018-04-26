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Бизнесменам разрешили использовать символы Тюмени. Герб можно повесить даже на шаурмичную
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Бизнесменам разрешили использовать символы Тюмени. Герб можно повесить даже на шаурмичную 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как рассказала глава административного департамента Тюмени Ольга Векшина, жилые и коммерческие здания города можно украшать гербом и флагом. Главное, чтобы не было никаких признаков надругательства над символами.
«Атрибутика и геральдические символы Тюмени теперь станут максимально доступны для использования широкому кругу граждан, юридическими и физическими лицами, и никаких специальных разрешений на это теперь получать не надо», — отметил председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев.
Решение хорошо скажется на отношении тюменцев к городу, считает депутат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев. При этом народный избранник с сомнением отнесся к перспективе украшения «киосков с шаурмой или шиномонтажных мастерских».
Отметим, что в настоящее время любой гражданин может использовать российский триколор.
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