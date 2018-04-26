В Беларуси отдали дань памяти жертвам чернобыльской аварии

Невыразимую скорбь и сострадание вызывает у каждого белоруса один взгляд на аллею захороненных «заживо» деревень Славгородского района Беларуси , пострадавших от чернобыльской катастрофы ровно 32 года назад. Традиционно 26 апреля в РБ отдают дань памяти жертвам Чернобыля

"Государство никогда не оставит пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы один на один с ее последствиями". Эти слова председателя Совета Республики Михаила Мясниковича , произнесенные во время митинга-реквиема на притихшей аллее, прозвучали как клятва живых перед памятью 485 деревень и поселков, которые в один день потеряла Беларусь в той трагической катастрофе.

Михаил Мясникович напомнил, что непосредственно от чернобыльской аварии пострадали два миллиона человек, но так или иначе трагедия коснулась всего белорусского народа. «Мы живем с этой бедой, и мы с ней справимся», — подчеркнул спикер. Усилиями президента, правительства и парламента, подчеркнул он, реализуются соответствующие государственные программы, в том числе Союзного государства. Уже 32 года Беларусь живет и развивается, минимизируя последствия техногенной катастрофы.

Спикер обратил внимание, что об этой трагедии в Беларуси вспоминают не только в апрельские дни. «Мы помним о тех нуждах и заботах, которые вызваны катастрофой», — сказал оратор. Обращаясь к местным жителям, он заверил, что государство, политическое руководство страны никогда не оставит все пострадавшие районы один на один с последствиями катастрофы.

В Совете Республики прилагают усилия, чтобы чернобыльская тема не уходила и с международной повестки дня. Беларусь всегда открыто информирует мировое сообщество о процессе ликвидации последствий, перехода к устойчивому развитию пострадавших регионов.