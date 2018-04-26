Ещё
В Беларуси отдали дань памяти жертвам чернобыльской аварии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Беларуси отдали дань памяти жертвам чернобыльской аварии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Невыразимую скорбь и сострадание вызывает у каждого белоруса один взгляд на аллею захороненных «заживо» деревень Славгородского района Беларуси, пострадавших от чернобыльской катастрофы ровно 32 года назад. Традиционно 26 апреля в РБ отдают дань памяти жертвам Чернобыля.
"Государство никогда не оставит пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы один на один с ее последствиями". Эти слова председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, произнесенные во время митинга-реквиема на притихшей аллее, прозвучали как клятва живых перед памятью 485 деревень и поселков, которые в один день потеряла Беларусь в той трагической катастрофе.
Михаил Мясникович напомнил, что непосредственно от чернобыльской аварии пострадали два миллиона человек, но так или иначе трагедия коснулась всего белорусского народа. «Мы живем с этой бедой, и мы с ней справимся», — подчеркнул спикер. Усилиями президента, правительства и парламента, подчеркнул он, реализуются соответствующие государственные программы, в том числе Союзного государства. Уже 32 года Беларусь живет и развивается, минимизируя последствия техногенной катастрофы.
Спикер обратил внимание, что об этой трагедии в Беларуси вспоминают не только в апрельские дни. «Мы помним о тех нуждах и заботах, которые вызваны катастрофой», — сказал оратор. Обращаясь к местным жителям, он заверил, что государство, политическое руководство страны никогда не оставит все пострадавшие районы один на один с последствиями катастрофы.
В Совете Республики прилагают усилия, чтобы чернобыльская тема не уходила и с международной повестки дня. Беларусь всегда открыто информирует мировое сообщество о процессе ликвидации последствий, перехода к устойчивому развитию пострадавших регионов.
Российская Газета: последние новости
ЦБ утвердил план помощи Азиатско-Тихоокеанскому банку Как избавить Кузбасс от угольной зависимости Зачем расстреляли Ярославль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…325
Макаревич снова оскорбил россиян759
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море234
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение