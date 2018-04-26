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В Самаре назвали приоритетные инвестпроекты
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В Самаре назвали приоритетные инвестпроекты 

ТРК Губерния 1 час назад
На втором в эту году заседании по улучшению инвестиционного климата в Самарской области рассмотрели проекты инвесторов. Экотехнопарк, комплексная жилая застройка и парк-отель вошли в число стратегических. Бизнесменам окажут поддержку, закрепят за ними кураторов от правительства. Задачу повышать инвестиционную привлекательность региона поставил Дмитрий Азаров. Самарская область уже поднялась в рейтинге Агентства стратегических инициатив по уровню исполнения целевых моделей: с 85 места — в число 40 регионов. До конца года стоит цель войти как минимум в двадцатку лучших.
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