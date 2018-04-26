Самарские депутаты останутся без пропусков для проезда в центр города в дни ЧМ-2018

Самарская городская дума попала в зону ограничения движения на время предстоящего чемпионата мира по футболу. Улица Куйбышева, на которой располагается здание городского парламента, станет пешеходной. В этой связи депутаты озаботились вопросом получения соответствующих пропусков на проезд в исторический центр города.

Сегодня, в рамках заседания городской думы стало известно, что парламентариям придется самостоятельно решать вопрос с получением пропусков. Об этом сообщил председатель думы Алексей Дегтев.

«Вопрос с получением пропусков для депутатов городской думы должен решаться в индивидуальном порядке. Выдача пропусков для парламентариев не планируется», — сообщил спикер городской думы.

Напомним, ранее сообщалось, что пропуска на въезд в центр города смогут получить только те горожане, которые прописаны в зоне перекрытий, либо бизнесмены и сотрудники компаний, которые работают на этой территории.