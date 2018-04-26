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Самарские депутаты останутся без пропусков для проезда в центр города в дни ЧМ-2018
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Самарские депутаты останутся без пропусков для проезда в центр города в дни ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Самарская городская дума попала в зону ограничения движения на время предстоящего чемпионата мира по футболу. Улица Куйбышева, на которой располагается здание городского парламента, станет пешеходной. В этой связи депутаты озаботились вопросом получения соответствующих пропусков на проезд в исторический центр города.
Сегодня, в рамках заседания городской думы стало известно, что парламентариям придется самостоятельно решать вопрос с получением пропусков. Об этом сообщил председатель думы Алексей Дегтев.
«Вопрос с получением пропусков для депутатов городской думы должен решаться в индивидуальном порядке. Выдача пропусков для парламентариев не планируется», — сообщил спикер городской думы.
Напомним, ранее сообщалось, что пропуска на въезд в центр города смогут получить только те горожане, которые прописаны в зоне перекрытий, либо бизнесмены и сотрудники компаний, которые работают на этой территории.
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