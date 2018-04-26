Кремль назвал двуликой позицию Лондона по борьбе с отмыванием денег 

Он отметил, что Россия ведёт непримиримую борьбу с «нечистыми деньгами», а само по себе размещение средств или активов в офшорах законом не возбраняется.
«Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами — это совсем другая история. И вы знаете, что РФ, соответствующие органы в РФ в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу… Несколько стран, в том числе Великобритания, занимают двуликую позицию по поводу борьбы с отмыванием денег. Подобные заявления — они от лукавого», — сказал Песков.
Ранее The Times сообщила, что в случае принятия нового законопроекта британским парламентом могут быть названы имена российских бизнесменов, которые скрывают свои средства во офшорах на Британских Виргинских и на Каймановых островах. Пока эти территории Соединённого Королевства не обязаны называть тех, кто хранит деньги в их юрисдикции.