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Кремль назвал двуликой позицию Лондона по борьбе с отмыванием денег
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Кремль назвал двуликой позицию Лондона по борьбе с отмыванием денег 

Говорит Москва 1 час назад
Он отметил, что Россия ведёт непримиримую борьбу с «нечистыми деньгами», а само по себе размещение средств или активов в офшорах законом не возбраняется.
«Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами — это совсем другая история. И вы знаете, что РФ, соответствующие органы в РФ в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу… Несколько стран, в том числе Великобритания, занимают двуликую позицию по поводу борьбы с отмыванием денег. Подобные заявления — они от лукавого», — сказал Песков.
Ранее The Times сообщила, что в случае принятия нового законопроекта британским парламентом могут быть названы имена российских бизнесменов, которые скрывают свои средства во офшорах на Британских Виргинских и на Каймановых островах. Пока эти территории Соединённого Королевства не обязаны называть тех, кто хранит деньги в их юрисдикции.
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